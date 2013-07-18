كيم كاردشيان: الأمومة منحتني أكثر تجارب الحياة حماسة

غابت كيم كاردشيان عن وسائل الإعلام منذ أن أنجبت طفلتها الأولى "نورث" من حبيبها المغني كانيي ويست، وكتبت مؤخراً على منتداها الخاص على الإنترنت أن "الأسابيع الماضية كانت مليئة بأكثر تجارب الحياة حماسة".

وتحدثت نجمة تلفزيون الواقع كيم كاردشيان للمرة الأولى عن الأمومة التي تختبرها، وقالت إنها مليئة بالتجارب الغنية بالحماسة، كما نقلت جريدة "الحياة".

وأضافت "أنا أستمتع بهذا الوقت كي أعيش بالكامل تجربة الأمومة وأمضي وقتاً مع عائلتي".

وأكدت أنها تقرأ كل رسائل معجبيها وتود شكرهم على تمنياتهم وتفكيرهم بها.

وختمت بالقول "أنا أشعر بالنعمة لأنني أحظى بدعم عائلتي ومعجبي في هذا الوقت الجميل".

وكانت كاردشيان (32 عاماً)، أنجبت طفلتها في 16 يونيو/ حزيران بمستشفى "سيدار - سيناي" في غرب هوليوود، وجاءت الولادة مفاجئة قبل 5 أسابيع من الموعد المحدد.



