"ورتّل القرآن" يستضيف القارئ الكويتي خالد السعيدي

استضاف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" الذي تبثه يومياً قناة "العربية" على امتداد شهر رمضان القارئ الكويتي خالد غريب السعيدي في حلقة استعرض خلالها تجربته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، وصولاً إلى توليه إمامة جامع أبو بكر الصديق في مدينة سعد العبدالله في الجهراء، حيث يصطف آلاف المصلين يومياً على امتداد ليالي شهر رمضان للاستماع بخشوع إلى صوته في صلاة التراويح.

يذكر أنه أحد قراء الكويت الذين اشتهروا بجمال الصوت وعذوبته وبالأدعية التي تخشع لها القلوب. ورغم كونه بدأ حفظ القرآن الكريم في سن متأخرة نسبياً، إلا أنه تمكن من الإلمام بأحكام التلاوة والتجويد لكتاب الله فكانت رحلته مع القرآن رحلة استثنائية.

والقارئ الشيخ السعيدي متخصص في السنة وعلومها، ويعتبر خلال هذه الحلقة أن التواضع من شيم قراء القرآن الكريم، وأن قارئ القرآن يحمل مسؤولية تفرض عليه نمط حياة من نوع خاص، فهو ينفق الأوقات في تحفيظ القرآن الكريم في الحلقات القرآنية، مساهماً في تخفيف آلام عشرات المرضى ممن يقصدونه طلباً للرقية الشرعية بتلاوة القرآن الكريم.

ويواصل برنامج "ورتل القرآن" وللموسم الثاني خلال شهر رمضان استضافة أشهر القراء من العالم العربي والإسلامي والتعريف بتجاربهم ومسيرتهم في الحفظ والتلاوة. والبرنامج من إعداد محمد الهادي الحناشي وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح.