طفل يغرق العاصمة اليمنية صنعاء في ظلام دامس

تسبب طفل في انقطاع التيار الكهربائي عن العاصمة اليمنية صنعاء ليل الخميس، بعد أن ألقى "قضيبا حديديا" على خطوط نقل الطاقة الكهربائية من أعلى منزله.

وأكد مصدر مسؤول في شركة الكهرباء بصنعاء "أن الطفل الذي لم يتم التأكد من اسمه وعمره أسعف إلى المستشفى بعد أن صعقته الكهرباء إثر قيامه بإلقاء قضيب حديدي على خطوط الكهرباء من أعلى منزله الواقع في منطقة شملان."

وأعرب المصدر عن أسفه لهذه الحادثة التي بدا الطفل فيها محاكيا لعمليات التخريب التي تتعرض لها خطوط نقل الطاقة في محافظة مأرب باستخدام القضبان الحديدية، مما تسبب في خروج محطة التوليد والتحويل في العاصمة عن العمل.

وأكد المصدر أن التيار الكهربائي سيتم إعادته في أقرب وقت، داعياً أولياء الأمور إلى توعية أبنائهم بخطورة محاكاة مثل هذه الأعمال التخريبية على صحتهم والصالح العام، خاصة التي يكون فيها خطوط الضغط المنخفض والمكشوفة قريبة من المنازل .