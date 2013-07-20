القارئ سعيد محمد هزاع.. من "طحانوب" إلى الشهرة

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتل القرآن"، الذي تبثه قناة "العربية" يومياً على امتداد أيام شهر رمضان القارئ المصري، سعيد محمد هزاع، ليستعرض تجربته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم ومشاركاته الداخلية والخارجية، انطلاقاً من قريته طحانوب إحدى قرى مركز شبين القناطر، التابع لمحافظة القليوبية، حيث ولد القارئ سعيد هزاع في بيئة قرآنية شأن العديد من أسر القرى المصرية.

تعهد منذ صغره القرآن الكريم حفظاً وتلاوة، فتنبهت أسرته إلى حسن صوته في القراءة، وأصبح يشار إليه بالبنان كأحد أبرز القراء في محافظة القليوبية.

ويستعرض الشيخ سعيد هزاع مشاركاته الواسعة في المناسبات التي تقام في مختلف القرى المصرية، بالإضافة إلى كونه أحد قراء الإذاعة المصرية وهو لقب يسعى كل قارئ إلى بلوغه، ومع ذلك يواصل اجتهاداته مع أسرته وأبنائه ليكون على اطلاع دائم عبر وسائل الاتصال الحديثة لمعرفة تجارب وأنشطة غيره من القراء والتواصل معهم.

والبرنامج يبث يومياً على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، وهو في موسمه الثاني يواصل التعريف بقراء القرآن الكريم من مختلف الدول العربية، والبرنامج من إعداد محمد الهادي الحناشي وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح .