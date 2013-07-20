المكسيك تدرس الترخيص للماريجوانا لمحاربة المافيا

قال الرئيس المكسيكي السابق، فينسنت فوكس، إن المكسيك قد تضفي الشرعية على تعاطي الماريجوانا في غضون السنوات الخمس المقبلة لحرمان بذلك عصابات المخدرات الوحشية من مصدر رئيسي للدخل.

وحارب فوكس عصابات المخدرات القوية عندما كان رئيساً للمكسيك فيما بين عامي 2000 و2006، وأصبح منذ ذلك الحين مؤيداً قوياً لإصلاح قوانين المخدرات المكسيكية قائلا إن الحظر ساعد سوق الجريمة على دعم العصابات.

وشن سلفه فيليبي كالديرون هجوماً عسكرياً لسحق عصابات المخدرات، ولكن أعمال العنف زادت بدلاً من ذلك، وقتل أكثر من 70 ألف شخص في أعمال عنف مرتبطة بالمخدرات منذ بداية 2007.

وقال فوكس خلال استضافته مؤتمرا دعما لهذا الإجراء إن إضفاء الشرعية أفضل وسيلة لإنهاء "وحشية" عصابات المخدرات .

ويعارض الرئيس إنريك بينينا نيتو الذي تولى السلطة في ديسمبر/كانون الأول إضفاء الشرعية على الماريجوانا، ولكنه قال إن قرار ولايتي واشنطن وكولورادو الأميركيتين بإضفاء الشرعية على تعاطي الماريجوانا قد جعله أكثر انفتاحا.