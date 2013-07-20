وجهات نظر: القضاء والقضاة بعد سنة من حكم الرئيس مرسي

استعرض برنامج "وجهات نظر" في حلقته، السبت، موضوع "القضاء والقضاة بعد سنة من حكم الرئيس المعزول مرسي.

وجهة النظر الأولى لمحمد عبد الرزاق عضو لجنة الدفاع عن القضاء فيقول: "الانتهاكات التي حدثت للقضاء في هذا العصر تمثلت في الإعلان الدستوري الباطل الذي أصدره الرئيس السابق مرسي، وعين بموجبه المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام، وعزل الرئيس المستشار عبد المجيد محمود بما يخالف الأعراف والقواعد والقوانين الدستورية، كما شهدنا حصار بعض فصائل التيارات الإسلامية للمحكمة الدستورية العليا لكي تمنعها من إصدار أحكام لها، بما يمثل انتهاكا للعدالة.

أما وجهة النظر الأخرى فهي لخالد الشريف عضو حزب البناء والتنمية: "استقلال القضاء هو مطلب للثورة المصرية ونحن لا نريد من القضاة أن ينغمسوا في السياسة، وإنما نريد منهم تطويرا وتناغما مع هذه الثورة، وإن ما يحدث هو جزء من الدولة العميقة التي تناطح الثورة المصرية، ونحن لا نريد أن ندخل في معركة مع القضاة بل نسعى ونأمل تطوير المنظومة القضائية.