العنف يطارد المقاهي متنفس العراقيين في رمضان

تحولت المقاهي التي عادة ما تمثل متنفس العراقيين خلال شهر رمضان، إلى هدف جديد لأعمال العنف اليومية المتواصلة منذ 2003، ما جعل كثيراً من روادها يفضلون ملازمة منازلهم بعد الإفطار.

ويقول عامر عصام إنه اعتاد في الأعوام الماضية على الذهاب يومياً إلى مقهى في بغداد للاجتماع بأصدقائه في فترة ما بعد الفطور، لكنه عكف عن ذلك هذا العام بسبب الأوضاع الأمنية.

ويوضح عصام "لا أريد أن أتحول إلى صورة على "فيسبوك" يتناقلها الأصدقاء ويترحمون علي"، في إشارة إلى صور شبان قتلوا مؤخراً أثناء تواجدهم في المقاهي، ونشرت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي بلاد قضت أعمال العنف فيها على معظم أوجه الترفيه العادية، كالسينما والمسرح، باتت المقاهي الشعبية تشكل ملتقى للعراقيين، ومقصداً يومياً للشبان، خصوصاً بعد موعد الإفطار في رمضان.

وغالباً ما يمارس رواد المقاهي في رمضان ألعاباً شعبية، أبرزها لعبة "المحيبس" التي يتنافس فيها فريقان وتقضي بالعثور على خاتم يوضع في يد أحد أعضاء الفريقين ويغلق عليه.

كما يقصد الشبان العراقيون المقاهي لمتابعة مباريات كرة القدم بسبب غياب الكهرباء معظم الأوقات عن منازلهم.

لكن الهجمات الانتحارية والسيارات المفخخة والعبوات الناسفة التي استهدفت المقاهي على مدى الأسابيع الماضية، وراح ضحيتها العشرات، خففت من حماسة العراقيين تجاه المقاهي.

ويقول أنور محمد، الذي يملك مقهى في بغداد لفرانس برس، إن "أعمالنا تراجعت بنسبة 50 إلى 60% مقارنة برمضان العام الماضي".

ويضيف أن "الزبائن الذين كانوا يأتون للأكل والتدخين، يفضلون اليوم طلب الوجبات وأخذها معهم إلى المنزل، قائلين إنهم يخافون الجلوس في المقهى، ويفضلون الأكل والشرب في بيوتهم".

من جهته، يروي علي عدنان، وهو من سكان الدورة في جنوب العاصمة "ذهبت إلى مقهى في بغداد ووجدت أربعة أشخاص فقط جالسين على الكراسي، وانتظرت عدة دقائق حتى يصل أصدقائي".

وتابع "في هذه الأثناء، ترك الأشخاص الأربعة المقهى فشعرت بالإحراج من الجلوس وحدي، مما اضطرني إلى المغادرة أيضاً".

وبين الهجمات التي استهدفت المقاهي، تفجير انتحاري لنفسه مساء الأربعاء في مقهى شعبي وسط الموصل شمال بغداد، ما أدى إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 21 بجروح.

كما قتل تسعة أشخاص وأصيب نحو 25 بجروح في انفجار عبوة ناسفة قرب مقهى في الدورة يوم السبت الماضي.