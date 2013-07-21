القارئ عبد الكريم بودقيق أستاذ "التجويد" المغاربي

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" الذي تبثه قناة "العربية" في حلقة اليوم، القارئ المغربي عبدالكريم بودقيق، أحد قراء مدينة الرباط المغربية، ليستعرض تجربته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، كما يتحدث خلال هذه الحلقة التي تبث على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، عن الطريقة المغربية في التلاوة والمستمدة من الأنغام والمقامات الأندلسية الشائعة في المغرب، والتي يتميز بها المغاربة عن سواهم في الأقطار الأخرى.

القارئ والمنشد المغربي، عبدالكريم بودقيق، نشأ في أسرة قرآنية شجعته على حفظ القرآن الكريم منذ الصغر، ليواصل مسيرته القرآنية في مؤسسة عبدالحميد حسين للقرآن الكريم بالعاصمة المغربية، التي تخرج منها حافظاً لكتاب الله، ملماً بأحكام التجويد والتلاوة.

وقد عمل القارئ عبدالكريم بودقيق مدرساً لمادة التجويد ببعض المعاهد التقليدية، وتخرج على يديه مئات الحفظة من الأطفال، واستطاع تحقيق عدد من الإنجازات في مسابقات قرآنية داخل المغرب وخارجه، وحصل على المراكز الأولى حفظاً وتلاوة في كل من المغرب وليبيا والجزائر ومصر.

والقارئ بودقيق واحد من بين خمسة قراء مغاربيين يستضيفهم البرنامج في موسمه الثاني لهذا العام، حيث تحول فريق البرنامج إلى عدد من الدول العربية للقاء نخبة من قراء القرآن الكريم بها من أجل التعريف بتجاربهم المختلفة.