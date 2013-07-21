أوكرانيا تحتفل باليوم العالمي للشطرنج

احتفلت أوكرانيا باليوم العالمي للشطرنج بتنظيم منافسة بين أبطال اللعبة في البلاد، ومن بينهم "زهار أفيمنكو" و"يوليا أوسماك" بطلا العالم في الشطرنج، وكان أيضاً من بين المتنافسين الهواة طفل في الثامنة من عمره.

من جهته، قال اللاعب "إفيمينكو" إن "هذه المنافسة تساعد أكثر على انتشار لعبة الشطرنج، وتشجع الأطفال على التفكير والتركيز في مجالات عدة وتزيد نسبة الذكاء لديهم والثقة بالنفس".

يذكر أن الشطرنج لعبة ذهنية، كان لها شأن في الحضارات القديمة، ثم انتقلت أهميتها إلى أوروبا وأميركا منها إلى الهند والشرق.

وتعبر الهيئة الدولية المديرة للشطرنج هي FIDE، والتي ترأست بطولات العالم في الشطرنج لعدة عقود، كما يوجد أيضاً منظمات وطنية للشطرنج في غالبية دول العالم.

وعلى الرغم من أن الشطرنج ليست لعبة أولمبية، فإن لها أولمبيادها الخاص، والذي يعقد كل عامين كمنافسة بين الفرق العالمية.