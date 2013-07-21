ملك بلجيكا يتخلى عن العرش لابنه فيليب

تنازل ألبير الثاني، ملك بلجيكا، اليوم الأحد، عن العرش في القصر الملكي في بروكسل لابنه البكر فيليب الذي سيصبح الملك السابع في تاريخ بلجيكا.

وبعد حكم استمر عشرين عاماً، وقع ألبير الثاني (79 عاماً)، قرر تنازله عن العرش في قاعة العرش الكبرى، في حضور أكثر من 200 مدعو من أعضاء الحكومة وممثلي السلطات التشريعية.

وسيصبح فيليب الملك السابع لبلجيكا بعد أدائه القسم. وفي خلال الفترة الفاصلة القصيرة بين تنحي الملك وتسلم العاهل الجديد الحكم، تتولى الحكومة كامل السلطات.

وفي كلمته المقتضبة والأخيرة التي نقلها التلفزيون مباشرة عبر ألبير الثاني عن "ثقته الكاملة" بفيليب. وقال متوجهاً إلى نجله "فيليب إنك تملك صفات القلب والذكاء لتخدم بلادنا على أكمل وجه في إطار مسؤولياتك الجديدة".

ثم توجه إلى السياسيين الحاضرين قائلاً "إن توصيتي الأخيرة هي: اعملوا بلا كلل من أجل لحمة بلجيكا".

وفاجأ ألبير الثاني الحضور باستخدامه عبارة فرنسية انجليزية معروفة للتعبير عن حبه لزوجته باولا "ببساطة شكراً وقبلة كبيرة". ومسحت باولا التي كانت جالسة على بعد بعض الأمتار دموعها.

ولد ألبير الثاني في السادس من حزيران/يونيو 1934، وهو الابن الثاني لليوبولد الثالث والملكة استريد، وأصبح ملكاً في التاسع من آب/أغسطس1993 بعد أن توفي شقيقه الملك بودوان فجأة ولم يكن له أولاد.

وخلال حكمه كرس ألبير الثاني الكثير من جهوده للدفاع عن وحدة البلاد عندما تفاقم النزاع السياسي بين الفرنكفونيين والناطقين بالهولندية في صيف 2007، ثم من جديد بعد الانتخابات في حزيران/يونيو 2010.

وفي الثالث من تموز/يوليو، أعلن قراره التنازل عن العرش، مؤكداً تعبه وصحته الضعيفة وهو في التاسعة والسبعين من العمر. وقال "بعد 20 سنة من الحكم اعتبر أن الوقت قد حان لنقل الشعلة إلى الجيل التالي".