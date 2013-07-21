وجهات نظر: الرق في موريتانيا حاجة مجتمع أم عبودية

استعرض برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة "العربية الحدث" قضية الرق في موريتانيا.

وجهة النظر كانت للسيد عبدالسلام ولد حرمة من حزب الصواب الموريتاني، حيث قال إن "بلادنا للأسف هي آخر معاقل هذه الظاهرة"، وتابع أنه ورغم مواجهتها بمجموعة كبيرة من الإجراءات القانونية والسياسية فإنها لا تزال قائمة.

وأشار ولد حرمة إلى أنه مع الزمن ستفرض هذه الإجراءات الحد من الظاهرة، ولكنها بالطبع تحتاج لاتحاد وتجنيد كل الجهود والطاقات في البلاد.

وجهة النظر الأخرى للسيد محمد فال ولد سيدي ميله من حركة إيرا الانعتاقية، وقال إن الحزب الراديكالي من أجل عمل شامل يعتبر أن الرق أو العبودية موجودة في موريتانيا، وهي مشرعة ومقوقنة من خلال سوء فهم البعض الخاطئ للدين الإسلامي.

وأضاف سيدي ميله أن الحكومات المتعاقبة لم تبذل مجهودا كبيرا لتطبيق القانون المتعلق بالرق.

للتذكير فإن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث" ويهدف لتوسيع دائرة الحوار ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد، وتتطلع عبره قناة العربية إلى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكارا ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".

