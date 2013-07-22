قناة "العربية": قوة تأثيرنا تعرضنا لحملة تشويه مستمرة

قالت قناة "العربية" الإخبارية إنها تتعرض لحملة تشويه مستمرة تتنوع بحسب تبدل الأحداث السياسية، ويستخدم فيها كل أنواع الهجوم الممكن من تزوير وتشويش وكذب منظم.

واعتبرت "العربية" في بيان صادر عنها، الاثنين، أن هذا النوع من الحملات الممنهجة يظهر أهمية القناة وقوة تأثيرها في المشهد العام. وأن عمليات التشويه المبرمجة من فئات وحكومات أصبحت مفضوحة، حيث إن شاشتها متاحة للجميع، عبر بثها المباشر وبثها على الإنترنت ولا يحتاج المشاهد الى الاعتماد على ما ينقله الآخرون عنها في إطار هذه الحملات المكشوفة.

وقالت قناة "العربية" عبر البيان الصحافي: "دأبت خلال الفترة الماضية حكومات وتنظيمات على شن حملات تشويه ضد قناة "العربية" في مواقع إعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي، تزامنت أيضاً مع عمليات تشويش على بث القناة استهدف تردداتها على قمر نايل سات تحديداً".

وكان من ضمن حملات التشويه "الترويج لفيديوهات وأخبار وروابط مزورة، وتعليقات مزعومة منسوبة للقناة أو ضيوفها، وهي جميعاً ليست صحيحة".

وأكدت القناة أنها تدرك - بسبب ضخامة أهميتها وتأثيرها - أنها مستهدفة من فئات تريد الطعن في مصداقيتها وإسقاط شعبيتها.

وشددت "العربية" على أن هذه الحملات المتواصلة لن تزيدها إلا إصراراً على المضي في خطها الإعلامي المهني.

ومضى البيان بالقول: "لقد مرّت قناة العربية طوال السنوات الماضية بحملات تشكيك وهجوم تبدلت بتبدل الأحداث السياسية في المنطقة العربية، لكن قناتنا استمرت في مهنيتها ونشاطها، وثباتها أحد أسباب نجاحها وانتشارها ومصداقيتها".

واختتم البيان قائلاً: "نحن على قناعة بأن عمليات التشويه والحملات المنظمة، من هذه الفئات والحكومات، مفضوحة، فما نقدمه على الشاشة متاح للجميع، عبر بثها المباشر وبثها على الإنترنت، ولا يحتاج إلى الاعتماد على ما ينقله الآخرون عنها".