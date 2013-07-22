وجهات نظر: زواج صغيرات السن في اليمن بين الدين والمجتمع

استعرض برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة "العربية الحدث" قضية زواج صغيرات السن في اليمن بين الدين والمجتمع.

وجهة النظر الأولى للسيدة ألفة الربعي، وهي من مناهضي زواج الصغيرات، وقالت إن هذا النوع من الزواج هو جريمة اجتماعية بحق الطفولة، فالفتاة ليست سلعة للبيع والشراء.

وأشارت الربعي إلى أن هذا النوع من الزواج يحرم الفتاة من إكمال تعليمها ويزيد نسبة الأمية في المجتمع ويساعد على انتشار الفقر البشري، ويسبب الأضرار النفسية والاجتماعية للعائلة كلها.

وجهة النظر الأخرى للسيد عبدالوهاب الحميناني، وهو من الموافقين والداعمين لفكرة زواج الصغيرات، وقال إنها ليست ظاهرة على مستوى اليمن، خصوصاً أن الشرع يحلل زواج الصغيرات، ولا يجيزه بمعنى الوطء.

وقال إن ثمة قضايا أولى بالاهتمام مثل منع المرأة من الميراث واختيار شريك حياتها.

للتذكير إن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث"، ويهدف لتوسيع دائرة الحوار ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد، وتتطلع عبره قناة "العربية" إلى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي، وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكارا ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".