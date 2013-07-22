"جوجل" يحتفل بالذكرى 74 لميلاد الراحلة وردة الجزائرية

احتفل محرك البحث الشهير "جوجل" بالذكرى الـ74 لميلاد المطربة الراحلة وردة الجزائرية، والتي يصادف اليوم ذكرى ميلادها وتعتبر الذكرى الثانية لميلادها بعد أن توفيت في 22 مايو/أيار 2012، إثر أزمة قلبية مفاجئة أصابتها خلال وجودها في منزلها بالقاهرة.

وولدت الفنانة وردة الجزائرية في فرنسا لأب جزائري وأم لبنانية عام 1939.

وقدمت لمصر عام 1960 بدعوة من المنتج والمخرج حلمي رفلة، الذي قدمها في أولى بطولاتها السينمائية "ألمظ وعبده الحامولي"، ليصبح فاتحة إقامتها المؤقتة بالقاهرة.

وكان ميلادها الفني الحقيقي في أغنية (أوقاتي بتحلو)، التي أطلقتها في عام 1979 م في حفل فني مباشر من ألحان سيد مكاوي، وكانت أم كلثوم تنوي تقديم هذه الأغنية في 1975 لكنها ماتت لتبقى الأغنية سنوات طويلة لدى سيد مكاوي حتى غنتها وردة.

وتزوجت وردة الموسيقار المصري الراحل بليغ حمدي لتبدأ معه رحلة غنائية استمرت رغم طلاقها منه سنة 1979.