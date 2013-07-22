"ورتل القرآن" يستضيف القارئ المصري فرج الله الشاذلي

يستضيف البرنامج الرمضاني "ورتّل القرآن"، الذي يبث يومياً على شاشة قناة "العربية" الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية القارئ المصري المعروف الدكتور فرج الله الشاذلي، ليستعرض تجربته الطويلة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

ولد القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي عام 1948، بقرية أرمانيا إحدى قرى مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، والتحق بمعهد القراءات عام 1971، ليتخرج منه عام 1979 ثم التحق عام 1980 بكلية الدراسات العربية والإسلامية بالأزهر الشريف.

وفي العام 1997 التحق بالدراسات العليا بقسم الأدب، وحصل عام 2001 على درجة الماجستير بتقدير امتياز، وفي عام 2004 م نال الدكتوراه بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف.

ويتواصل البرنامج اليومي "ورتّل القرآن" للموسم الثاني بعد أن التقى نخبة من قراء القرآن الكريم من الدول العربية، وهو من إعداد محمد الهادي الحناشي، وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح .