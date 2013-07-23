"ورتّل القرآن" يستضيف القارئ الكويتي جزاع الصويلح

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" الذي تبثه قناة "العريبة" يومياً، القارئ الكويتي الشيخ جزاع الصويلح الذي يستعرض تجربته مع القرآن الكريم.

والقارئ الصويلح من مواليد دولة الكويت في 1969، وأحد قرائها المشهورين، وهو مدرس للقرآن والتجويد في جامعة الكويت، وقرأ على يده جمع غفير من الحفظة من الكويت وخارجها، وقد حصل على الإجازة من عدة شيوخ، منهم أحمد عبدالعزيز الزيات، وعبد الحكيم، وقد قدم الشيخ جزاع عديد البرامج التلفزيونية المتخصصة في القرآن الكريم، كما شارك في العديد من الدورات في التجويد والقرآن في الكويت والدول العربية وأوروبا.

والشيخ الصويلح من الشخصيات الخليجية المشهود لها بالإتقان في التلاوة، حيث يعد من الشخصيات التي تعتمد في التحكيم للمسابقات القرآنية في العالم الإسلامي، كما تتضمن تجربة الشيخ جزاع قراءات معتمدة في كل من إذاعة القرآن الكريم بدولة الكويت والمملكة العربية السعودية، وهو من الحفاظ الذين تخرج على يديهم المئات من الشباب الخليجي في حفظ القرآن الكريم.

البرنامج الذي تبثه قناة "العربية" في موسمه الثاني يهدف إلى التعريف بنخبة قراء القرآن الكريم في العالم العربي، ويبث يومياً على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية.