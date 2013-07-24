انتشال أكثر من 1500 سبيكة فضية من قاع الأطلسي

المصدر: ا ف ب - واشنطن

انتشلت أكثر من 1500 سبيكة من الفضة يبلغ وزنها الإجمالي حوالي 56 طناً كانت موجودة في قعر المحيط الأطلسي، في السفينة البريطانية الغارقة منذ 1941، إثر عثور شركة "اويدسي" المتخصصة في هذا المجال عليها خلال الشهر الحالي.

وعثر على 1574 سبيكة على متن السفينة "غيرسوبا" القابعة في عمق 4700 متر في عمق شمال الأطلسي جنوب غرب إيرلندا، على ما أعلنت الشركة المتخصصة في انتشال حطام السفن في بيان صدر في مقرها في تامبا (الولايات المتحدة).

ولم تقدر اوديسي قيمة السبائك لكن بالاستناد الى سعر الفضة في السوق فإن القيمة تصل إلى 40 مليون دولار. وقال غريغ ستيم رئيس مجلس إدارة "اوديسي" إن: عمليات البحث كانت معقدة وزادتها تعقيدا البنية الضيقة للسفينة والعمق.

وسبق لشركة اوديسي أن انتشلت من السفينة ذاتها 1218 سبيكة تزن 43 طنا في العام 2012 الأمر الذي يرفع العدد الى 2792 قطعة ليشكل ذلك 99% من الحمولة.

وبموجب العقد المبرم بين اوديسي ووزارة النقل البريطانية تحتفظ الشركة بـ80 % من قيمة الحمولة.

يذكر بأن سفينة الشحن البريطانية قد غرقت في شباط/فبراير 1941 بعدما نسفتها غواصة ألمانية وهي في طريقها من كلكوتا إلى لندن.