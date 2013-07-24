"ناسا" تلتقط صورة نادرة لكوكب الأرض من زحل

المصدر: واشنطن - أ ف ب

بثت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) صورة فريدة من نوعها لكوكب الأرض وقمره، جرى التقاطها بكاميرا المسبار "كاسيني" الذي يحلق قرب كوكب زحل وحلقاته.

والتقطت هذه الصورة الملونة من مسافة 1.4 مليار كيلومتر، وتظهر فيها حلقات زحل واضحة، فيما تبدو الأرض نقطة مضيئة في خلفية الصورة.

وقالت "ناسا" في بيان خاص نشرته بخصوص الصورة: إنها المرة الأولى التي نعرف فيها مسبقاً أننا سنلتقط صورة للأرض من مسافة بعيدة عبر الكواكب، مشيرة إلى أن تاريخ التقاط الصورة هو 19 تموز/يوليو الجاري.

وأضافت "إنها المرة الأولى التي تتمكن كاميرا "كاسيني" من التقاط صورة تظهر فيها الأرض والقمر منفصلين"، وأتاح التقاط هذه الصورة ذات الزاوية الفريدة، أن الشمس كانت وراء كوكب زحل بالنسبة للمسبار، فحجب الكوكب بذلك معظم النور المنبعث من الشمس، ولولا ذلك لما أمكن التقاط الصورة.

والكاميرا التي التقطت الصورة تعود إلى العام 1990، وأطلق المسبار "كاسيني" في العام 1997 قبل التطور الهائل الذي طرأ على التكنولوجيا في السنوات الأخيرة. وقالت ليندا سبيلكر، الباحثة العاملة في فريق المسبار كاسيني "لا يمكن أن نرى المحيطات ولا الناس في هذه الصورة للأرض، وإنما نقطة زرقاء تظهر حيث كنا في 19 تموز/يوليو".

وأضافت "إن هذه الصورة تذكرنا كم أن كوكبنا صغير في هذا الكون".

وكان المسبار "كاسيني" قد أطلق في 15 تشرين الأول/أكتوبر 1997 لدراسة كوكب زحل وأقماره، وقد بلغ جوار الكوكب ذي الحلقات في العام 2004 بعد ما مر إلى جوار كوكب المشتري.