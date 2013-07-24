"ورتل القرآن" يستضيف القارئ المصري عبده زيني

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي الذي تبثه قناة العربية "ورتل القرآن"، القارئ المصري الشيخ عبده زيني، ليستعرض تجربته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، واختياره للتلاوة والتعليم في منطقة السيدة زينب بالقاهرة.

وخلال هذه الحلقة يقدم القارئ عبده زيني نماذج من القراءة بصوته، ويتحدث عن اختياره التلاوة في الأوساط الشعبية بخلاف القراء الذين اختاروا الانطلاق نحو العالمية من مصر، فقد اختار عبده زيني أن يكون قريباً من أبناء شعبه، وتحديداً من أبناء الأحياء الفقيره لمشاركتهم أفراحهم وأتراحهم.

وينتسب زيني إلى ما يعرف عند القراء المصريين بمدرسة الشيخ الشحات، وهي التي تتميز بطريقة خاصة في القراءة، وهذا ما جعل من أسلوب قراءته موسومة بمسحة من الحزن تبدو جلية في صوته.

والبرنامج في موسمه الثاني يواصل التجول عبر القرى والمدن المصرية وعدد من العواصم والمدن العربية للتعريف بتجارب قراء القرآن الكريم وتقديمهم إلى المشاهد العربي من أجل التعرف إليهم، وللمساهمة في نشر ثقافة قرآنية لدى المستمع، حيث يستعرض البرنامج عبر ضيوفه تجارب مختلفة لقراء من مختلف المدارس، ويقدم تعريفات لمختلف الروايات والقراءات المعتمدة في كل بلد، والاختلافات التي تميزها عن الأخرى.