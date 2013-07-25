كايت ووليام يسميان مولودهما "جورج ألكسندر لويس"

أطلق على نجل الأمير وليام وزوجته كايت، الذي ولد الاثنين، اسم "جورج ألكسندر لويس"، حسب ما أعلنه أمس الأربعاء قصر "كينسنغتون"، مقر دوق ودوقة كامبريدج.

وجاء في بيان للقصر أن "المولود سيعرف بلقب سمو الأمير جورج أمير كامبريدج". وإذا تولى المولود الجديد، عرش إنكلترا وقرر الاحتفاظ باسم جورج فإنه سيكون سابع ملك بهذا الاسم في العائلة المالكة.

وقرر وليام وكايت الكشف عن الاسم الأول لمولودهما، وهو الثالث في ترتيب العرش، بعد يومين فقط من ولادته. في حين تطلب الأمر الانتظار لمدة أسبوع قبل معرفة اسم وليام الذي ولد عام 1982 وشهر لمعرفة اسم والده الأمير تشارلز الذي ولد عام 1948.

وأعلن كايت ووليام الاسم الذي اختاراه لمولودهما بعد ساعات من وصولهما إلى فيلا والدي كايت في باكليبوري، حيث سيقيمان خلال الأيام المقبلة.