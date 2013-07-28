"غينيس" تعطي لقب عميد البشرية لبلازكويز ذي 112 عاماً

يبلغ عميد البشرية من العمر 112 سنة، وهو إسباني يعيش في ولاية نيويورك الأميركية، على ما كشفت موسوعة "غينيس" للأرقام القياسية بعد شهر من وفاة سلفه الياباني جيرويمون كيمورا.

ويعيش سالوستيانو سانشيز بلازكويز في مدينة غراند آيلاند القريبة من شلالات نياغارا على الحدود الكندية، وفق "غينيس" التي منحته اللقب.

يُذكر أن كيمورا توفي طبيعياً عن عمر 116 سنة في 12 يونيو/حزيران، كما أن اليابانية ميساو أوكاوا التي وُلدت عام 1897 وتبلغ من العمر 115 سنة هي عميدة سن البشرية.

ووُلد بلازكويز في 8 يونيو/حزيران 1901 في قرية إل تيخادو دي بيخار الواقعة في مدينة سالامانكا غرب إسبانيا، وهاجر إلى كوبا في سن الـ17. ومن كوبا، سافر إلى الولايات المتحدة في أغسطس/آب 1920. وفي عام 1934، تزوج امرأة تدعى بيرل وأنجب منها ولدين هما جون (76 سنة) وإيرين (69 سنة). ولديه أيضاً سبعة أحفاد لديهم 15 ولداً، ويعزو كيمورا عمره المديد إلى الموز والمسكّنات التي يتناولها يومياً.