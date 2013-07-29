مبادرة "الإفطار الكبير" للتعريف بالإسلام في بريطانيا

أقام مجموعة من المسلمين بالمملكة المتحدة حفلات إفطار كبرى في رمضان، وأفادت صحيفة "القبس" عن "ذي إندبندنت" البريطانية، أن الهدف من المبادرة التي أطلقوا عليها "الإفطار الكبير" والمقامة في المساجد المختلفة بأنحاء البلاد، هو توفير التجانس العرقي وتعريف غير المسلمين بالدين الإسلامي.

وقالت البارونة وارثي، وزيرة الاعتقاد والجاليات، إن المبادرة "تأتي في وقت أصبح من المهم تبديد الصور الذهنية الخاطئة، حيث أظهرت الأبحاث في وقت سابق أن أقل من ربع الأشخاص يعتقدون أن المسلمين متوافقون مع نمط الحياة البريطانية."

وأوضح مصطفى فيلد 32 عاما مؤسس المبادرة، أن الهدف منها هو "الوصول إلى أوسع مجال"، مضيفا أنه "فور أن نتعرف على جيراننا نبدأ بفهم بعضنا لثقافات بعض."