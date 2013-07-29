"الكنافة".. الطعام الأكثر بحثاً في "جوجل" خلال رمضان

أفادت الصفحة المخصصة لشهر رمضان والتي أطلقتها شركة "جوجل" بداية الشهر الفضيل بأن المستخدمين في العالم العربي أكثر ما يبحثون هذه الأيام عن "تهاني رمضان" وعدد من المسلسلات العربية.

ومن ناحية الطعام الأكثر تداولًا في عمليات البحث عند المسلمين حول العالم أظهرت الصفحة أنها وصفة "الكنافة"، حيث احتلت عبارة "طريقة عمل الكنافة" قائمة عمليات البحث الشائعة في رمضان فيما يتعلق بالطعام، ثم تلتها، عبارات "لقيمات"، و"عجينة العشر دقائق"، و"تمر"، و"طبخات رمضان".

وكان للمسلسلات الحصة الأكبر من عمليات البحث حيث احتلت مسلسلات "حكاية حياة"، و"القاصرات"، و"اسم مؤقت"، المراكز التالية لعبارة "تهاني رمضان" بين كل عمليات البحث وقائمة "تسلية" خلال شهر رمضان.

يُذكر أن الشركة حددت اتجاهات بحث العالم العربي بأربع دول عربية هي، مصر، والسعودية، الإمارات العربية المتحدة، والمغرب، هذا بالإضافة إلى اتجاهات بحث أخرى لدول إسلامية أعجمية، مثل سنغافورة، وماليزيا، وإندونيسيا.

تجدر الإشارة إلى أن "جوجل" كانت قد أعلنت في أول أيام شهر رمضان عن تدشين مركز مخصص لاستقبال الشهر الكريم. وذلك من خلال تخصيص صفحة لهذا الغرض، حيث تُقدم مجموعة متنوعة من الخدمات للمسلمين في جميع أنحاء العالم وذلك احتفاءً بقدوم الشهر.