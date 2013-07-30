النوم في العراء.. آخر صيحات فنادق نيويورك

يبدو أن آخر صيحات فنادق نيويورك خدمة "النوم في العراء" للتمتع بجمال المدينة وناطحات سحابها. إذ بدأت فنادق فخمة تقدم إلى الزبائن فرصة النوم ليلاً في العراء وتأمل مبنى "إمباير ستيت" الشاهق من شرفات وحدائق تقع بمحاذاة ناطحات السحاب الشهيرة في مانهاتن.

ووسط الأبنية المصنوعة إما من حجارة الطوب وإما من الفولاذ مع جدران زجاجية، يتأمل الزائر وهو في سريره أو خيمته جمال الليل في نيويورك، من دون أن تعيق نظره أية نوافذ أو ستائر أو مكيف للهواء.

وعند النظر إلى السماء التي تفقد فيها النجوم بريقها بسبب التلوث وكثرة الأضواء والمباني، تبدو ناطحات السحاب المضاءة مجرة بحد ذاتها.

وفي ظل ناطحات السحاب العملاقة في ميدتاون، يقدم أحد الفنادق إلى الزبون، مقابل حوالي 1995 دولاراً في الليلة الواحدة، غرفة "خمس نجوم" مفتوحة في الطابق السابع عشر مع سرير ضخم وعشاء على ضوء الشموع ومدفأة ووجبات خفيفة لذيذة وتلسكوب عملاق لمراقبة "نجوم" المدينة الفريدة من نوعها التي لا تنام.

يُذكر أن هذه الظاهرة أبصرت النور بفضل الرغبة في الاستفادة من الهواء الطلق في المساحات الطبيعية الشاسعة من دون التخلي عن الراحة التي يؤمنها الفراش أو الوسادة، وشهدت مؤخراً شعبية كبيرة في نيويورك بعد شتاء أقسى من غيره.