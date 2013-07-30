"ورتل القرآن" يستضيف القارئ المغربي محمد الجعادي

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتّل القرآن" الذي تبثه قناة "العربية" يوميا على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية القارئ المغربي الشيخ محمد عمر الجعادي في حلقة يقدم فيها تجربة القراءة بالصيغة المغربية ويعرّف فيها بأبرز المقامات الأندلسية المعتمدة في المغرب وهي تلاوة يتميز بها أهل المغرب دون غيرهم من بقية البلدان العربية.

وفي هذه الحلقة التي تم تسجيلها في مدينة أصيلة المغربية على الساحل الأطلسي والتي يختارها الجعادي مثل الآلاف من المغاربة لزيارة موسمها السنوي، يقدم البرنامج القارئ الجعادي حافظ القرآن الكريم بعدة روايات والباحث في علوم القرآن في تخصص القراءات المختلفة وهو أيضا مدرس للمقامات وصيغ الأداء القرآني بدار القرآن بالرباط.

والشيخ الجعادي قارئ بالإذاعة والتلفزيون المغربي منذ نحو ثلاثة عقود ومساهم في الدروس الحسنية الملكية التي تقام سنويا برعاية العاهل المغربي بمناسبة شهر رمضان، كما اكسبته خبرته في الحفظ والتلاوة مشاركة خارجية واسعة مثّل فيها المغرب في عدد من البلدان الأوروبية قارئا وإماما لصلاة التراويح.

والبرنامج التي تبثه قناة "العربية" جال في عدد من الدول العربية في كل من مصر والكويت والمغرب واليمن للتعريف بتجارب قراء القرآن الكريم من مختلف المدارس القرآنية وهو في موسمه الثاني هذا العام يواصل التعريف بعدد من القراء بمن فيهم الجيل الجديد.

البرنامج من إعداد محمد الهادي الحناشي وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح.