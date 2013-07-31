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أميركي احتجز 10 أعوام في مرآب للسيارات مع 3 من رفاقه

المصدر: شيكاغو – فرانس برس
المرآب الذي احتجز فيه العجوز
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أعلنت الشرطة الأميركية الثلاثاء، وفاة رجل أميركي يبلغ من العمر 79 عاماً عثرت عليه الشرطة قبل 10 أيام، بعد أعوام من احتجازه في مرآب للسيارات في تكساس.

وعند العثور عليه مع ثلاثة رجال آخرين في منزل في هيوستن، كانت علامات النقص في التغذية بادية عليه. وكان الرجل المدعو وليام ميرلي غريناوالت ينام مع رفاقه الثلاثة على الأرض ويمنعون من استخدام المرحاض.

وبحسب السلطات، اقتاد المجرمون ضحاياهم الأربع إلى المرآب من خلال وعدهم بالحصول على الجعة والسجائر هناك.

وبقي أحدهم محتجزاً هناك لمدة 10 أعوام، لكن الشرطة أوضحت أنها لم تستطع التحقق من صحة أقواله. وتوفي وليام ميرلي غريناوالت الخميس بعد ستة أيام من دخوله المستشفى.

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