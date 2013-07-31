عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية الأخيرة

ترددات آمنة لقناة العربية على "نايل سات"

المصدر: دبي - قناة العربية
رابط مختصر

نظراً للتشويش المتعمد الذي تتعرض له قناة "العربية" على قمر "نايل سات Nilesat "، يمكن للمشاهدين متابعة آخر الأخبار والمستجدات على القناة على الترددات الآمنة التالية:

لدول شرق المتوسط:
قمر AB2 على مدار نايل سات - تردد 11678 - عامودي

لدول شمال إفريقيا:
قمر AB7 على مدار نايل سات - تردد 11595- عامودي.

يُذكر أن بث قناة "العربية" تعرّض لحملات تشويش، ما يتسبّب بانقطاعات متكرّرة في البثّ تحول دون تمكّن المشاهدين في بعض الأحيان من متابعة أخبار القناة المتواصلة وأخبارها العاجلة وبرامجها وتغطياتها المباشرة للأحداث.

وللمزيد من المعلومات، رجاء زيارة الرابط: http://www.alarabiya.net/alarabiya-frequencies.html

إقرأ أيضاً

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر