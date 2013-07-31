ترددات آمنة لقناة العربية على "نايل سات"

نظراً للتشويش المتعمد الذي تتعرض له قناة "العربية" على قمر "نايل سات Nilesat "، يمكن للمشاهدين متابعة آخر الأخبار والمستجدات على القناة على الترددات الآمنة التالية:

لدول شرق المتوسط:

قمر AB2 على مدار نايل سات - تردد 11678 - عامودي

لدول شمال إفريقيا:

قمر AB7 على مدار نايل سات - تردد 11595- عامودي.

يُذكر أن بث قناة "العربية" تعرّض لحملات تشويش، ما يتسبّب بانقطاعات متكرّرة في البثّ تحول دون تمكّن المشاهدين في بعض الأحيان من متابعة أخبار القناة المتواصلة وأخبارها العاجلة وبرامجها وتغطياتها المباشرة للأحداث.

وللمزيد من المعلومات، رجاء زيارة الرابط: http://www.alarabiya.net/alarabiya-frequencies.html

