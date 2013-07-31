وجهات نظر: الربيع اليمني.. ثورة أم صراع قوى؟

استعرض برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة "العربية الحدث" موضوع الربيع اليمني.

وجهة النظر كانت للسيد ياسر العواضي، عضو مؤتمر الحوار الوطني، حيث قال "لا تستطيع أن تسمي ما حدث في 2011 "ثورة"، لأن عناصر الثورة الثلاثة وهي القيم والقيادة والنتائج لم تتوافر، وبالتالي ما حدث في 2011 أكثر ما يقال عليه صراع بين مراكز النفوذ في صنعاء، رغم أن الشباب كان لديهم مطالب مشروعة، لكنها تحولت إلى صراع على السلطة".

أما وجهة النظر الأخرى فهي للدكتورة الفة الدبعي من جامعة صنعاء، وقالت "إنها ثورة شبابية شعبية سلمية، لأنها تحمل مشروعيتها في المجتمع اليمني عبر سلسلة طويلة من سوء استغلال السلطة والمراوغة والكذب على هذا الشعب، لذلك ثار الشعب بكافة شرائحه المجتمعية من أجل الانتقال إلى حياة مدنية تكفل الحقوق والمساواة والمواطنة للإنسان اليمني".

وأضافت الدبعي أن هذه الثورة تحتاج إلى ثورة اجتماعية وثقافية واقتصادية حتى تستكمل أهدافها.

للتذكير فإن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث"، ويهدف لتوسيع دائرة الحوار، ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد، وتتطلع عبره قناة "العربية" إلى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي، وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين، يحملون أفكاراً ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".