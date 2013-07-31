"ورتل القرآن" يستضيف القارئ المغربي الحسين البقالي

يستضيف البرنامج الرمضاني "ورتل القرآن"، الذي تبثه قناة "العربية" يومياً على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، القارئ المغربي الشيخ الحسين البقالي، وهو من جيل القراء الشباب في المغرب، ليستعرض تجربته في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

انطلقت تجربة الحسين البقالي من مسقط رأسه في مدينة طنجة المغربية، ورغم كونه من أسرة متواضعة الإمكانيات إلا أن إصرار والده على تحفيظه القرآن الكريم وتعلمه كان الحافز له لمواصلة المشوار.

وكانت للحسين البقالي مشاركات في العديد من المسابقات الوطنية والدولية والتي نبغ فيها قراء المغرب في السنوات الأخيرة محققا المراتب الأولى في حفظ القرآن الكريم كاملا مع الترتيل وحسن الأداء والتفسير.

وتنقل الحسين البقالي بين عديد الدول الإفريقية والعربية مساهما في التعريف بالقراء المغاربة.

يذكر أن للقارئ مشاركة متميزة في تسجيل المصحف المحمدي برواية ورش عن نافع وهو من التسجيلات النادرة والمتميزة التي أصدرتها مؤسسة محمد السادس لنشر المصحف الشريف. ويضم هذا المشروع نخبة القراء المغاربة وهو يعمل على نشر قراءة ورش عن نافع وهي القراءة الرسمية في عموم المغرب.