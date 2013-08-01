التدخين.. قد يحرمك من بيتك في ألمانيا

عزز القضاء الألماني موقف صاحبة عقار أرادت التخلص من أحد المستأجرين لديها بسبب رائحة السجائر المنتشرة في سلم المبنى على ما جاء في الحكم الصادر عن المحكمة.

وكان المستأجر، فرياد هيلم أدولف، وهو متقاعد في الخامسة والسبعين يعترض على طرده من شقته من قبل مالكة الشقة التي كانت تأخذ عليه الرائحة العائدة إلى دخان السجائر في درج المبنى.

وكانت مالكة المكان هددت الرجل السبعيني مرات عدة بإلغاء عقد الإيجار في حال لم يقم بتهوية شقته بشكل جيد. وقد تلقى رسائل عدة بهذا الشأن.

وحكمت عليه محكمة في دوسلدورف (غرباً) بدفع غرامة قدرها 3300 يورو لكنها سمحت له بالإقامة مؤقتا في الشقة بانتظار البت في القضية أمام محكمة الاستئناف.

وقال الرجل المتقاعد إنه سيلجأ إلى كل الوسائل القانونية المتاحة له.

المحكمة لم تحرم الرجل من حقه في التدخين في شقته، لكنها اعتبرت أن مالكة المبنى "من حقها أن ترفض وجود رائحة غير مقبولة مزعجة ولا تطاق".