"كولومبوس العرب".. يصوم 21 ساعة في غرينلاند

لاشك أن الصوم في الصيف يتميز بساعاته الطويلة، لا سيما في شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب، حيث تكاد تصل ساعاته في بعض الدول الأوروبية إلى 17. إلا أن الغريب أن يصوم المرء معظم اليوم أو ما يقارب الـ21 ساعة. لعل هذا ما حصل مع العربي الوحيد الذي يقطن جزيرة "غرينلاند".

وقد نشر موقع "أنميد"unmid تقريرا عن "جزيرة غرينلاند"، التي لم يكن أحد يتصور أن مسلماً يعيش فيها لكونها شبه خالية. وذكر في التقرير أن الشاب اسمه وسام الزقير، وهو من أصل لبناني ويعيش في غرينلاند المحاطة بجبال الثلج طيلة العام. وهو المسلم الوحيد على الجزيرة. وتعتبر غرينلاند أكبر جزيرة في العالم. تقع بين المحيط الأطلسي والمحيط المتجمد الشمالي، وهي تابعة سياسيا للدانمارك، لكنها تتمتع بحكم ذاتي.

ويلقب مواطنو غرينلاند وسام الزقير، الذي يعيش معهم منذ سنوات بـ"كولومبوس العربي"، حيث يعتبر العربي الوحيد الذي استطاع العيش هناك، ويدير مشروعاً ناجحاً في العاصة نووك، عبارة عن مطعم يرتاده 22 زبوناً يومياً تقريباً.

وفي هذا السياق يقول وسام، بحسب ما نقل عنه، إنه فخور كونه المسلم الوحيد الذي يعيش في الجزيرة، والذي يؤدي فريضتي الصلاة والصوم، ويضيف أنه يفكر عدة مرات في قضاء رمضان في لبنان، ولكنه سرعان ما يعدل عن فكرته حين يتذكر أنه في حالة سفره فلن يكون هناك أي شخص في الجزيرة ليقوم بأداء فريضتي الصلاة والصيام.

يذكر أن ساعات الصوم هذه السنة في غرينلاند 21 ساعة، ولا يتبقى لوسام سوى ساعتين فقط بعد الإفطار ليعد السحور وصلاة العشاء والفجر.