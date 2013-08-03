وجهات نظر: الملتحون في الأجهزة النظامية المصرية

استعرض برنامج "وجهات نظر"، الذي يبث على قناة "العربية الحدث" موضوع الضباط الملتحين في الشرطة المصرية، الذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، كما شهد على مد وجزر واعتصامات لضباط ملتحين طالبوا "بإنصافهم".

وتعليقاً على تلك المسألة أكد اللواء طارق خضر أن تلك الأزمة ظهرت بعد الثورة في مصر، ولم تكن مثارة من قبل. وتمنى لو أن تلك الأزمة لم تحدث مطلقاً لأنهم اعتادوا في أكاديمية الشرطة ومذ كانوا طلبة عدم إطالة اللحى، كما تعلموا مدى أهمية المظهر والحفاظ على الهندام وحلق الذقن.

في المقابل، اعتبر نادر بكار عن حزب النور السلفي أن القضية في الأساس قضية دولة قانون من عدمه بحسب وصفه، بمعنى أننا أمام 4 أحكام صادرة عن أعلى المراجع القضائية، وجهت بتصريحات غير مسؤولة من قبل أناس على رأس السلطة التنفيذية، أما الحل بنظره فإصدار قانون واضح بهذا الشأن.