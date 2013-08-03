"الأمل".. مبادرة MBC لجمع مليوني ريال عبر تويتر

في شهر رمضان يعظم الأجر ويتسابق الناس للقيام بمبادرات لمشاركة المحتاجين أحزانهم ورسم الفرحة على وجوههم، هذه المرة كانت المبادرة مختلفة لجمع تبرعات للمعوزين خلال العشر الأواخر من رمضان. فقد قررت "الأمل" وهي الذراع الاجتماعية لمجموعة أم بي سي خوض تجربة جمع التبرعات عبر مبادرة #غرد_بالخير.

ولهذا الهدف قررت المجموعة تفعيل شعار "#غرد_بالخير بعد #رمضان_يجمعُنا" بشكل حيوي يعكس معنى رمضان عبر منصّة التواصل الاجتماعي. وتهدف المبادرة إلى جمع مليوني ريال سعودي عبر تويتر عن طريق التغريد بأعمال الخير ومشاركتها بين الناس.

وفي حين تساوي كل تغريدة ريالاً واحداً، قد يكون محتواها صورة أو فيديو، أو دعاء، أو موقفاً إنسانياَ، أو مواقيت الصلاة والتذكير بها، كما الدعاء من باب أولى، مع إرفاق كلمة #غرد_بالخير حتى يعمّ الموضوع بين مجال تويتر، ويفعل الجانب الإنساني فيه ويتمكن القائمون على المبادرة من احتسابِ الرقم النهائي لهذه المبادرة التي تستمر لآخر رمضان عبر الموقع

http://www.mbc.net/mbc/ar/tweet-to-donate.html

يذكر أن المبلغ المحصل سيقدَّم إلى جهات خيرية ومؤسسات موثوقة في العالم العربي، كي تدخل الفرحةَ إلى الفقراء والمحتاجين وتكسو ضعيفهم وترمِّم بيوتهم وتعلّم صغيرهم وتعالج مريضهم وتساعد في محاربة المجاعة.

