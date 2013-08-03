"ورتّل القرآن" يستضيف القارئ المغربي هشام العظيمي

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتل القرآن" الذي تبثه قناة "العربية" يومياً على الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية القارئ المغربي هشام العظيمي وهو قارئ من جيل الشباب المغاربة الذين حققوا نجاحات دولية في حفظ وتلاوة القرآن الكريم.

ويستعرض القارئ العظيمي نشأته في مدينة الرباط المغربية لأسرة تولي القرآن الكريم كل اهتمامها، فأتم حفظ كتاب الله في المدارس القرآنية المنتشرة في العاصمة المغربية ليتوجه لاحقا الى إتقان التلاوة وأحكام التجويد، فتحول في ظرف وجيز الى أحد أشهر القراء المغاربة.

كما يقدم القارئ العظيمي نماذج بصوته من قراءات قرآنية بالصيغة الشرقية التي يتقنها معتمدا المقامات والأنغام القادمة وكذلك بالصيغة المغربية متمكنا من أسسها ومقاماتها الأندلسية المعروفة في المغرب بالطبوع.

يذكر أن القارئ العظيمي كان على الدوام من أبرز قراء المناسبات الدينية والأمسيات القرآنية التي تقام في مختلف أنحاء المغرب.

واستضاف برنامج "ورتّل القرآن"، الذي يتواصل للموسم الثاني على التوالي، نخبة من قراء القرآن الكريم من عديد الدول العربية مثل الكويت واليمن والأردن ومصر وسوريا والعراق والبحرين والسودان معرفا بالتجارب المختلفة للحفظ والترتيل. وهو من إعداد محمد الهادي الحناشي وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح.