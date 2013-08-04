القارئ اليمني محمد الكباري على شاشة قناة العربية

يستضيف البرنامج الرمضاني اليومي "ورتل القرآن"، الذي تبثه قناة "العربية" يومياً الساعة الخامسة والنصف بتوقيت السعودية، القارئ اليمني محمد الكباري، وهو القارئ الأول من اليمن الذي يظهر على شاشة العربية ضمن أربعة قراء استضافهم البرنامج لهذا الموسم.

والقارئ محمد الكباري الذي تم لقاؤه من قبل فريق البرنامج في العاصمة اليمنية صنعاء، يستعرض خلال حلقة اليوم من البرنامج رحلته مع القرآن الكريم، التي انطلقت من الحلقات القرآنية في مساجد صنعاء القديمة وتجربته مع كبار القراء في اليمن، الذين تعلم عليهم الحفظ والتلاوة ومنحوه الإجازة في القراءات.

ويعمل القارئ الشيخ محمد الكباري موجهاً للحلقات القرآنية ونائب إمام جامع قبة المتوكل وقارئا للقرآن أيام الجمعة بالجامع الكبير نيابة عن شيخه الشيخ يحيى الحليلي، وينقل التلفزيون اليمني أسبوعيا قراءته كما يقدم العديد من البرامج الإذاعية والتلفزية.

ويتولى الشيخ محمد الكباري تعليم القرآن الكريم في مسجد الصالح الكبير في العاصمة اليمنية صنعاء، ويحضر حلقات تعليمه عشرات القادمين من اليمن وماليزيا وإندونيسيا لحفظ القرآن الكريم، ويتخرج في حلقاته سنوياً عشرات الحفاظ لكتاب الله.

وقد تمكن البرنامج في موسمه الثاني من استضافة نخبة من القراء المشهورين من مختلف الأجيال من كل من الكويت ومصر والمغرب واليمن وسوريا والعراق والأردن، وهو من إعداد محمد الهادي الحناشي وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح.