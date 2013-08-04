وجهات نظر: قضية اليمن والحل العادل لقضية الجنوب

استعرض برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة "العربية الحدث" قضية اليمن والحل العادل لقضية الجنوب.

وجهة النظر الأولى قال فيها وائل الخيلي الشعيبي، وهو داعم لحل الانفصال "بعد أن فشل عقد الشراكة الطوعي الذي حصل بين جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية والجمهورية العربية اليمنية، وما أعقبها من حرب في صيف 94 واستباحة الجنود وجميع المؤسسات، فإننا نؤكد أن الحل الأنسب للقضية الجنوبية هو فك الارتباط مع الجهورية العربية اليمنية وقيام جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية، هذا الخيار هو الذي رسمه شعب الجنوب والذي سقط من أجله الشهداء، حيث نؤكد على هذا الحل لا سواه".

أما وجهة النظر الثانية فهي لشفيع العبد، وهو داعم لطرح الفيدرالية من إقليميين، حيث قال "القضية الجنوبية هي نتاج طبيعي لفشل مشروع الوحدة السلمي بحرب صيف 94 التي ألقت الشراكة الندية للجنوب، والحل الأمثل للقضية الجنوبية يتمثل في إعادة صياغة الوحدة في دولة اتحادية من إقليمين أحدهما في الشمال والآخر في الجنوب مع ضمان حق أبناء الجنوب في تقرير مصيرهم".

للتذكير فإن "وجهات نظر" هو برنامج يومي يبث على شاشة "العربية الحدث" ويهدف لتوسيع دائرة الحوار، ويعاد بث كل حلقة مرات عدة في اليوم الواحد وتتطلع عبره قناة العربية إلى توسيع دائرة الحوار في العالم العربي، وهو عبارة عن طرح لوجهتي نظر مختلفتين حول أبرز القضايا السياسية والاجتماعية والثقافية والعلمية من خلال إشراك أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي من سياسيين ومثقفين وأكاديميين وعلماء ورجال اقتصاد ومواطنين عاديين يحملون أفكارا ومواقف جادة من أجل التعريف بهم وإظهارهم على شاشة "العربية".

