أول برغر بلحم بقر منتج "مخبرياً" يقدم للتذوق في لندن

كشف علماء، الاثنين، النقاب عن أول برغر بلحم بقر مُنتج في المختبر، على أمل أن تشكّل هذه الخطوة بداية ثورة في قطاع الصناعة الغذائية.

وصُنعت قطعة اللحم هذه، التي تزن 140 غراماً والتي كلف إنتاجها 330 ألف دولار أميركي، من خلايا جذعية أخذت من بقرة حية ونميت في المختبر.

وأكد مارك بوست من جامعة ماستريخت في هولندا الذي يتولى الإشراف على المختبر حيث أنتج هذا اللحم، أن "البرغر الجديد سليم، ومن الممكن أن يحل محل طبق البرغر العادي".

وقد قدم هذا الطبق في لندن لمتطوعين اثنين هما الكاتب الأميركي المتخصص في شؤون التغذية جوش شنووالد والباحث النمسوي هاني رويتسلر.

ومن المتوقع أن تنخفض أسعار اللحم المنتج في المختبرات مع ازدياد إنتاجه. وقد أكد القائمون على هذا المشروع أنه من المرتقب تسويق هذا النوع من اللحوم في غضون السنوات العشر إلى العشرين المقبلة.

ويسلّط مؤيدو هذه المبادرة الضوء على منافع هذه اللحوم، فهي تضمن رفاه الحيوانات وتراعي البيئة ولا تتسبب في الأمراض، كما أنها لا تحتاج إلى معالجة بالمضادات الحيوية.