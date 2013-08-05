"ورتل القرآن" يستضيف القارئ اليمني جمال ياسين

يستضيف البرنامج اليومي "ورتل القرآن" الذي تبثه قناة "العربية" يوميا على الساعة الخامسة والنصف مساء القارئ اليمني جمال ياسين، وهو الثاني ضمن سلسة القراء اليمنين الذين يقدمهم البرنامج للمرة الأولى للمشاهد العربي.

في هذه الحلقة التي تم تسجيلها في العاصمة اليمنية صنعاء يستعرض القارئ جمال ياسين تجربته في حفظ القرآن الكريم وتلاوته ومسيرته مع الاتقان، بدءا من الإجازات المتعددة بسند متصل التي تحصل عليها من كبار القراء في اليمن وكذلك تجربته الأكاديمية في مجال علوم القرآن الكريم انطلاقا من محافظة أب اليمنية مسقط رأس القارئ، والتي تشتهر بحفظ أهلها للقرآن الكريم، وصولا إلى عمله مدرسا وموجها في الحلقات القرآنية في اليمن لما يزيد عن عشر سنوات.

كما عمل بالتدريس لمادة القرآن الكريم وعلومه في عدة مدارس يمنية وهو يقدم العديد من الدورات في القراءات القرآنية التي يتقنها ويتفنن فيها بالإضافة إلى مشاركته محكما في العديد من المسابقات القرآنية التي تقام داخل اليمين والقارئ بالإضافة إلى أنشطته المتعددة ضمن الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم، له العديد من المؤلفات والأبحاث التي تتناول القرآن الكريم وكتابات حول القراءات السبع ومشاركات في البرامج التلفزيونية والإذاعية في اليمن.

ويواصل البرنامج في موسمه الثاني التعريف بنخبة القراء في العالم العربي بعد أن تجول في كل من المغرب والسودان واليمن والكويت ومصر والبحرين، ليقدم تجارب ناجحة في حفظ وتلاوة القرآن الكريم وليعرف بالمدارس المختلفة في التلاوات، مقدما مادة دسمة في ثقافة الاستماع إلى القرآن الكريم وأمام نجاح البرنامج في موسمه الثاني تبث إذاعة (أم بي سي – أف أم) جميع الحلقات ضمن برامجها، كما يعاد بث البرنامج على قناة العربية كل يوم جمعة على امتداد أيام العام.

والبرنامج من إعداد محمد الهادي الحناشي، وتصوير سامر الرواشدة وإخراج وسام الرماح.