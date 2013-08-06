إسرائيل تسمح لمحمد عساف بالسكن في الضفة الغربية

سمحت إسرائيل الثلاثاء للمغني الفلسطيني محمد عساف الذي فاز بمسابقة "أراب ايدول"، والقادم من قطاع غزة بالسكن في الضفة الغربية.

وقال متحدث باسم الإدارة المدنية الإسرائيلية لوكالة فرانس برس إن "الجنرال ايتان دانغوت منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية وافق على طلب السكن في الضفة الغربية الذي قدمه المسؤول في فتح حسين الشيخ". وأضاف المتحدث أن "هذا الإجراء سينطبق أيضا على شقيقة محمد عساف وزوجها وهو مدير أعمال المغني وأطفالهم الثلاثة".

وبحسب المتحدث، فإن وضع الساكن في الضفة الغربية الممنوح لأجل غير مسمى لعساف "سيسمح له بالسفر الى الخارج بشكل أسهل بكثير من مغادرة قطاع غزة"، مؤكدا أن هذا "لفتة إنسانية".

وفاز عساف بلقب اراب ايدول في 22 من يونيو/حزيران الماضي في بيروت وقد أثار فوزه اهتماما غير مسبوق في الأراضي الفلسطينية. وولد عساف (23 عاما) في مصراتة في ليبيا ثم عاد مع عائلته الى قطاع غزة للعيش في مخيم خانيونس للاجئين جنوب قطاع غزة.

وأسرت قصة الشاب القادم من غزة الجماهير الفلسطينية بعد أن خرج من غزة عبر معبر رفح ولم يسعفه الحظ بالوصول الى موعد تجربة الأداء في الموعد المحدد لولا انسحاب مشترك آخر ليتيح له فرصة المشاركة في البرنامج. وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الاونروا) تسمية عساف سفيرها الأول للشباب في المنطقة.