تريسي أندرسون..مدربة الجسم الرشيق لمشاهير هوليوود

تعتبر "تريسي أندرسون" أكثر المدربات العالميات شهرة, وقائمة زبوناتها تضم عدداً كبيراً من نجمات هوليوود, ويمكنها تحويل جسم أي امرأة إلى جسم مثالي بفضل برنامجها الغذائي والرياضي الذي تسلكه لتدريب المشاهير.

وفي السابق كان الحصول على قوام رشيق ومثالي حلماً راود الكثيرات واعتبرنه صعب المنال، واليوم تعتبر "تريسي أندرسون" أكثر المدربات العالميات شهرة وقائمة زبوناتها تضم عدداً كبيراً من نجمات هوليوود، فهي المدربة الشخصية لـ"جينيفر لوبيز"، و"شاكيرا"، والصديقة المقربة لـ"غوينيث بالترو".

الممثلة غوينيث بالترو تقول إنها حاولت عمل الكثير من الأشياء بدون جدوى, وبالنسبة لها الطريقة والأسلوب اللذان تعمل بهما "تريسي" جد مناسبين, وهي تنصح الفتيات بتحديد موعد معها ليحصلوا على النتيجة التي يرغبون فيها.

وتؤكد مدربة النجمات الشهيرة في نيويورك ولوس أنجلوس أن أي امرأة يمكنها الحصول على جسم رشيق ومتناسق، يشابه أجسام راقصات الباليه، وذلك فقط من خلال التزامها بالبرنامج الرياضي والغذائي.

وتعتمد في أسلوبها الرياضي على الابتكار والتنوع، حيث يتألف من ساعة من الرقص لإسراع ضربات القلب، وساعة من التمارين للحصول على عضلات متناسقة.

وتصرح مدربة المشاهير تريسي اندرسون قائلة: "أركز جدا على الحلول ولا أستسلم في إيجادها وعملي موثوق به, لأنني أعمل بجد في التأكد من الأدوات التي أطور بها العمل".

أما أسلوبها الغذائي فهو برنامج يعطي الجسم ما بين ألف وأربع مئة وألف وست مئة سعرة حرارية, ويتكون من الخضراوات والبروتين الخالي من الدهون مع الفاكهة والحلويات الصحية بكميات معتدلة.

ولهذا فنجاح تريسي لم يأت من فراغ وإنما كان عصارة لتجارب دامت إحدى عشر عاماً عملت فيها جاهدة لابتكار برنامج غذائي ورياضي متكامل يعطي الفرصة لكل امرأة لتبدو في أبهى حلة.