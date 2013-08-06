ممازحة "جريئة".. وقرون لأوباما من لاعبتي كرة سلة

لا شك أن الرؤساء يقعون أحياناً ضحية بعض "الزلات" أو "المقالب" الطريفة التي لا تتخطى حاجز المعقول، إلا أن الأيام القليلة الماضية، حملت مفاجأة للإعلام الأميركي، الذي ضج بفيديو وصور قيام لاعبتي كرة سلة من فريق جامعة "كونكيت" بوضع قرون أثناء أخذ صورة تذكارية مع رئيس الولايات المتحدة.

وفي التفاصيل، أن الرئيس الأميركي أحب تكريم فريق الفتيات الجامعي لفوزه بالدوري الأميركي، فأثنى على اللاعبات، شاداً من عزيمتهن، ومعرباً عن فخره واعتزازه بهن.

وعند انتهاء الكلمة الرئاسية، أراد الفريق شكر أوباما والتعبير عن امتنانه له عبر إهدائه كرة سلة و"سترة" رياضية باسم الفريق، فما كان من أوباما إلا أن شكره، مبدياً إعجابه بالسترة، وداعياً الفتيات إلى الابتسام لالتقاط صورة تذكارية. ومن باب المداعبة قامت إحدى اللاعبات التي تدعى ستيفاني دولسن، بوضع قرون خلف رأس الرئيس، لتنضم إليها زميلة أخرى.

إلا أن الفتاة "المشاغبة" لم تكتف بذلك، بل نشرت خبر "المزحة الثقيلة" مع الصورة على حسابها على "تويتر"، لينتشر الفيديو وتتناقل العديد من وسائل الإعلام الأميركية فيديو المزحة "الثقيلة".