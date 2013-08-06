ميشيل لأوباما: زاد الشيب في رأسك لكنني أحبك أكثر

تمنت السيدة الأميركية الأولى، ميشيل، الأحد عبر "تويتر" عيد ميلاد سعيداً لزوجها الرئيس الأميركي باراك أوباما لمناسبة بلوغه الـ52.

وكتبت له في تلك المناسبة: "أتمنى لك عيد ميلاد سعيداً باراك. زاد الشيب في شعرك، لكني أحبك أكثر من أي وقت مضى"، في الرسالة التي حملت توقيع "م أ"، بما يعني أنها كتبتها بنفسها.

وترافقت الرسالة الموجهة من حساب "@ فلوتوس" (أي فيرست ليدي أوف ذي يونايتد ستايتس)، بحسب ما أوردت صحيفة "التليغراف" البريطانية، مع صورة غير مؤرخة بالأبيض والأسود للزوجين عندما كانا أكثر شباباً وهما جالسان على كنبة.