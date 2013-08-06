"وجهات نظر" يتناول موضوع الخصصة في الكويت

تناول برنامج "وجهات نظر" الذي يبث على قناة العربية، موضوع الخصخصة في الكويت، حيث يثير جدلا ونقاشا محتدما بين المؤيدين والرافضين.

وفي هذا السياق قالت صفاء هاشم عضو مجلس الأمة إن "الكويت دولة أحادية المورد وبالأحرى لا تعتمد على النفط، وإنما تعتمد على حقل برقان، ولهذا فقد آن الأوان لإيجاد مورد آخر للدخل، وبرأيي فالخصخصة هي الحل، وهي الاستثمار والعمود الفقري الذي سيسند القطاع الخاص في شراكته مع القطاع العام، وأنا مؤمن جدا بأن هذا هو المسار الاقتصادي المهم الذي سيكون لنا الرابط الواضح لإيجاد مورد آخر".

وفي الجهة المقابلة، عبر أنور الداموم، المتحدث باسم الاتحاد الوطني لعمال الكويت، عن رفضه لخيار الخصخصة، لأن "الكويت تعتمد اعتمادا كليا على النفط، وفي حال قامت الدولة بخصخصة قطاعاتها، فسيصبح المواطن تحت رحمة التاجر. كما يعني خيار الخصخصة تخلي الدولة عن القطاعات الرابحة لبعض التجار في الدولة، وهذا أيضا يساهم في دعم التاجر ولا يساهم في دعم المواطن البسيط، وقد أثبتت أنها خيار ناجح في الدول الغربية وفاشلة في الدول العربية".