بقرة تصطدم بطائرة في مطار إندونيسي وتحرف مسارها

خرجت طائرة إندونيسية تقل 110 ركاب عن المدرج بعدما اصطدمت ببقرة عندما كانت تحط في مطار غوروتالو على جزيرة سولاويزي الإندونيسية، حسب ما أعلنه مسؤولون محليون اليوم الأربعاء.



ولم يصب أي راكب بجروح كبيرة عندما أنهت الطائرة، وهي من طراز "بوينغ 737-900" وتابعة لشركة "لايون اير"، مشوارها في حقل بعدما اصطدمت بالبقرة مساء الثلاثاء.



أما البقرة فقد نفقت تحت أحد إطارات الطائرة، حسب ما قال مدير المطار انغوس براموكا لوكالة "فرانس برس".



ومن جهته كشف قائد الطائرة ايوان بيرمادي لوكالة الأنباء الإندونيسية "انتارا" إنه شعر بصدمة وبرائحة "لحم يحترق".



وروى أنه عندما بدأ يقترب من المطار ظن أنه شاهد كلابا على المدرج، موضحاً: "في الواقع كانت ثلاث أبقار في وسط المدرج".



يذكر أن إندونيسيا، وهي أرخبيل من 17 ألف جزيرة، تعتمد على النقل الجوي بين جزرها ولديها أحد أسوأ السجلات في آسيا على صعيد سلامة الطيران.



ففي أبريل/نيسان الماضي سقطت طائرة تابعة لشركة "لايون اير" في البحر وعلى متنها 108 أشخاص بعدما فوتت المدرج خلال الهبوط في مطار جزيرة بالي. وقد أصيب عشرات الركاب بجروح.

