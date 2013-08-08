صور العيد تغزو تويتر وهاشتاغ "عيد مبارك" ضمن الأشهر

واكبت منصات الشبكات الاجتماعية احتفالات المسلمين حول العالم بعيد الفطر المبارك صباح اليوم الخميس، ووجد هاشتاغ #EidMubarak طريقه إلى قائمة العشرة الأكثر تفاعلاً على موقع التواصل الاجتماعي تويتر. وتبادل المستخدمون حول العالم التهاني والتبريكات لتوثقها ملايين التغريدات بشتى لغات المعمورة. وأدى ملايين المسلمين صلاة عيد الفطر المبارك في مكة المكرمة، وكانت السعودية أعلنت أن اليوم الخميس هو أول أيام عيد الفطر. وتتبع دول الخليج ومعظم الدول العربية في العموم المملكة العربية السعودية في إعلان اليوم الأول من العيد. وأتى الإعلان الرسمي بعد بث أخبار عن مشاهدة الهلال في المملكة.

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وفيما تبارى المغردون ببث آلاف الصور والفيديوهات لصلاة عيد الفطر من الفلبين وباكستان مروراً بأستراليا إلى السعودية تبعتها صور الاحتفالات العائلية والشعبية، نشر المستخدمون صورهم الخاصة في بيوتهم والميادين العامة برفقة الأهل والأصدقاء، مستعرضين الأزياء والحلويات الخاصة بالمناسبة.

ودعا بعضهم إلى تذكر إخوانهم المحرومين في العالم لاسيما أطفال سوريا، حيث تغيب مظاهر العيد وملابسه أو حتى المأوى الآمن.