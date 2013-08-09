أردوغان يطالب التركيات بإنجاب 3 أطفال على الأقل

طلب رئيس الوزراء التركي، رجب طيب أردوغان، مجدداً من النساء التركيات "انجاب ثلاثة أطفال على الأقل لدعم الأمة. وقال أردوغان "من حقي كرئيس وزراء أن أقول إنه من المفيد أن تنجب كل امرأة ثلاثة أطفال على الأقل"، وذلك في كلمة بمناسبة عيد الفطر في مقر حزبه العدالة والتنمية نقلتها قناة أن تي في التلفزيونية، مضيفاً أنه "إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستطيع قولها في روسيا فلماذا لا يستطيع أردوغان فعلها في تركيا".

وأوضح "علينا دعم أمتنا"، داعياً "الأمهات اللواتي صوتن لصالح حزب العدالة والتنمية إلى تربية أولادهن جيدا". وطالب من "الآباء تلبية حاجات عائلاتهم المالية والاقتصادية". إلا أن رئيس الوزراء التركي كشف أن حزبه "لم يصوت على شيء بهذا الاتجاه" بعد، وذلك أمام أنصاره الذين هتفوا "تركيا فخورة بك".



في المقابل، انطلقت تعليقات حادة على كلامه عبر شبكات التواصل الاجتماعي ، تصف تصريحاته بالفاشية، وأنه يكره النساء"، بحسب معلقة تركية.

وكانت أقوال مماثلة لأردوغان صرح بها في يونيو/حزيران الفائت، إلى جانب قيود على الحق في الإجهاض أو استخدام حبوب منع الحمل، أثارت غضب العديد من الجمعيات النسوية.

يذكر أن حكومة حزب العدالة والتنمية الحاكم واجهت منذ أكثر من عشر سنوات، معارضة حادة في الشارع طوال أسابيع في يونيو لاتهامها بالتسلط والسعي إلى أسلمة المجتمع.

