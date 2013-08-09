بوتين يمشي وحيداً في شارع بعد جنازة مدربه

قرر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن يمشي بمفرده في شارع بسان بطرسبرغ بعد حضور جنازة مدربه في لعبة الجودو في مرحلة الطفولة أناتولي راخلين.

وأوردت وكالة "ريا" الروسية، أن بوتين حضر المراسم التي أقيمت لراخلين في بلدته سان بطرسبرغ، تكريماً للرجل الذي كان يقول في الماضي إنه "والد بوتين الثاني". ووضع بوتين الزهور على نعش راخلين المفتوح، وتحدث إلى أرملته خلال المراسم. ودرب راخلين (75 عاماً) بوتين لمدة 15 سنة منذ أن كان عمره 13 عاماً.

وفي ظهور غير معتاد لعواطفه، سار بوتين بعيداً عن سيارته بعد المراسم، ومشى بمفرده في الشارع بجوار المكان الذي أقيمت فيه الجنازة.