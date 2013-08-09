ضريبة على تكبير الشفاه والفكين ورجال الدين في كوريا

يبدو أن الحكومة الكورية الجنوبية تسعى للبحث عن سبل جديدة لتمويل نفقاتها، منها فرض ضريبة القيمة المضافة على عمليات التجميل ورجال الدين، فقد أظهر مشروع القانون الضريبي الذي عرضته الحكومة الكورية الجنوبية الساعية إلى تمويل النفقات الاجتماعية أن عمليات التجميل ورجال الدين سيخضعون من الآن فصاعدا للضريبة على القيمة المضافة في البلاد.

وقالت وزارة المال إن ذلك يشمل تكبير الشفاه وجراحة الفكين، وهي عملية منتشرة في البلاد، ونزع شعر الجسم بطريقة نهائية وستخضع لضريبة نسبتها 10 %اعتبارا من العام 2014. وحتى الآن كانت خمس عمليات تجميل "تقليدية" تخضع للضريبة وهي الأنف والثديين والجفنين وشفط الدهون وشد الوجه.

يذكر أن الدراسات في كوريا الجنوبية تفيد أن امرأة من كل خمس نساء مستعدة للخضوع لعملية تجميلية واحدة على الأقل. وتفيد الجمعية الدولية لجراحي التجميل أن هذا البلد يشهد إحدى أعلى النسب في مجال عمليات التجميل في العالم، مقارنة بعدد السكان وراء الولايات المتحدة والبرازيل والصين وإيطاليا والمكسيك واليابان.

أما أجور رجال الدين من كهنة ورهبان فستخضع هي أيضا للضريبة على القيمة المضافة لكن بنسبة 4% فقط ، اعتباراً من العام 2015.