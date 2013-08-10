تصادم طائرتين في مدرج مطار ملبورن ولا ضحايا

اصطدمت طائرتا ركاب في مدرج مطار ملبورن اليوم السبت، مما تسبب بأضرار في الطائرتين لكنه لم يؤدِ إلى ضحايا على متنهما.

واصطدمت طائرة "بوينغ 737" تابعة لشركة "فيرجين أستراليا" وهي في طريقها إلى الإقلاع بطائرة "إيرباص أيه 320" تابعة لشركة "جيتستار" خالية ومتوقفة، واقتلعت جزءا من ذيلها.

وقال مهندسون بعد فحص أول للأضرار إن طائرة البوينغ التي تقل 175 راكبا أصيبت بأضرار في أقصى جناحها. وقدروا قيمة الخسائر بحوالي مليوني ونصف مليون دولار أميركي لكل طائرة.

وأعلن مطار ملبورن على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه "لم يسقط جرحى في حادث الطائرتين"، موضحاً أن "عمليات الملاحة الجوية مستمرة بشكل طبيعي".

وفتحت الوكالة الأسترالية لسلامة النقل تحقيقاً في الحادثة، مذكرة بوجود "إجراءات حددت بعناية" لتحركات الطائرات على الأرض.

