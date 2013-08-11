أوباما في إجازة صيفية لـ8 أيام.. يقضيها في بيت مستأجر

وصل الرئيس الأميركي، باراك أوباما، بعد ظهر أمس السبت، إلى جزيرة مارثاز فينيارد الراقية في ولاية ماساتشوستس (شمال شرق) مع زوجته ميشيل لقضاء إجازة عائلية تستمر ثمانية أيام.

وحطت المروحية الرئاسية قرابة الساعة الثامنة ليلاً بالتوقيت المحلي في هذه الجزيرة الصغيرة، حيث تقضي أسرة أوباما إجازة الصيف سنويا منذ 2009.

وبعد ترجلهما من المروحية استقل أوباما وزوجته سيارة أقلتهما، ضمن موكب حراسة إلى المنزل الذي سيقضيان فيه الإجازة، وهو منزل مستأجر يقع في بلدة تشيلمارك (جنوب غرب الجزيرة). وقد نصبت الشرطة حواجز تفتيش حوله.

ويعتزم أوباما وأسرته البقاء حتى 18 أغسطس/آب الجاري في هذه الجزيرة الراقية التي تعتبرا مقصدا للطبقة الأرستقراطية في المنطقة.

وقال المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، للصحافيين، على متن الطائرة الرئاسية الأولى التي أقلت الرئيس وزوجته إلى ماساتشوستس، إن أوباما يعتزم قضاء فترة راحة مع أسرته.

وكشف المتحدث أن مستشارة الرئيس لشؤون الأمن القومي سوزان رايس والأمين العام المساعد للبيت الأبيض روب بانورز يرافقان أوباما في إجازته.

وأكد كارني أن البرنامج المقرر للرئيس لا يتضمن أي لقاء رسمي، لكنه أضاف مستدركا أن "أحداثا يصعب توقعها يمكن أن تحدث، سواء في الولايات المتحدة أو في العالم"، مؤكداً أنه سيتم إطلاع الرئيس يوميا على أبرز التطورات.

ومنذ 2009 اعتادت أسرة أوباما في كل صيف على قضاء حوالي 10 أيام في هذه الجزيرة. ويمضي الرئيس وقته عادة في لعب الغولف أو النزهات على الشاطئ أو تناول الطعام في الخارج. ولكن العام الماضي شكل استثناء لهذه القاعدة، إذ إن الرئيس كان منهمكا بحملة إعادة انتخابه ولم يقض إجازته الصيفية المعتادة.

